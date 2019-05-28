Томские школьники поработают летом в IT-компаниях

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения

Участников профориентационного проекта «IT-старт» трудоустроят в компании на летний период, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

Подавшие заявки пройдут мастер-класс по составлению резюме в томском центре занятости. На мастер-классах специалисты расскажут школьникам о том, какие бывают виды резюме, про их структуру, подробно остановятся на заполнении каждого конкретного раздела. Затем резюме направят в компании.

На их основе HR-специалисты отберут подростков и пригласят их на собеседование. После собеседования часть подростков ждет трудоустройство в компании на летний период времени. По словам организаторов, проект направлен не только на знакомство школьников с IT-сферой, но и на понимание цикла трудоустройства.

В 2019 году в профориентационном проекте "IT-старт" приняли участие свыше 500 школьников и 9 томских IT-компаний: Sibedge, ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, ТомскАСУпроект, Connective Games, Центр финансовых технологий, I-Link. В ходе проекта школьник побывали в компаниях с экскурсиями, посещали мастер-классы специалистов и приняли участие в хакатоне «Давай в UX/UI!». Организаторами проекта выступают департамент труда, компания Sibedge и департамент образования города Томска.

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