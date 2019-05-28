ТГУ запускает магистратуру об авторском праве и патентах

28 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

С сентября в Томском госуниверситете стартует новая магистерская программа «Интеллектуальные и цифровые права». Студенты будут изучать особенности авторского и патентного права, антимонопольное регулирование, право в области новых технологий — блокчейн, смарт-контракты, IPO и другие курсы. Для магистрантов будут организованы стажировки в Роспатенте, РОСНАНО, Росатоме, Газпромбанке и других организациях.

Как сообщает пресс-служба вуза, это первая в Сибири программа такого рода.Новая программа реализуется при поддержке НОЦ ТГУ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права». Подобные образовательные программы существуют в МГУ, ВШЭ и Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), в Сибири же таких программ до сих пор не было. Партнеры магистратуры — Газпромбанк и Роспатент.

«Программа узконаправленная, но актуальная, так как сейчас всё законодательство Российской Федерации претерпевает изменения в связи с реализацией нацпроекта „Цифровая экономика“. Одним из его направлений является подготовка кадров. Сейчас множество видов деятельности связано с интернетом, поэтому необходима юридическая защита интересов с интеллектуальной точки зрения», — рассказал директор НОЦ Азат Антонян.

Студенты будут изучать основы защиты информации и персональных данных и другие аспекты интеллектуального права, авторское право, право в области новых технологий. Их научат правильно оформлять патенты и регулировать банкротство, регистрировать товарные знаки, защищать ноу-хау, расскажут об уголовной и административной ответственности за нарушение интеллектуальных прав.

С магистрантами будут работать преподаватели, которые являются практикующими юристами — патентные поверенные, основатели фирм, а также зарубежные специалисты, например, доктор права Великобритании прочитает курс по антикоррупционному регулированию интеллектуальной собственности в России и Англии.

«Наши выпускники будут востребованы в инхаусе (в юридической службе внутри компаний — прим. ред.) и в любой организации, которая занимается производством, так как это связано с наименованиями, торговыми марками, лейблами, — отметил Азат Антонян. — Простой пример: недавно был конфликт между Black Star и Егором Кридом, у певца отсутствовали интеллектуальные права на его песни и даже его имя, это также область интеллектуального права».

Во время обучения студенты будут проходить практикумы и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства в фирме «Городисский и партнеры» — это крупнейшая юридическая компания в РФ, занимающаяся интеллектуальной собственностью; в РОСНАНО, Росатоме, Роспатенте, Газпромбанке, «Бутенко и партнеры» и других компаниях.

Прием документов в новую магистратуру начнется 20 июня.

Новый научно-образовательный центр «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» был создан в ТГУ в сентябре 2018 года. В его задачи входит подготовка юристов в области интеллектуальной собственности: правовая охрана изобретений, средств индивидуализации и ноу-хау, правила соблюдения авторского права. Партнерами НОЦ выступают Газпромбанк и Роспатент, которые заинтересованы в высококвалифицированных специалистах в этой области. ТГУ — один из первых вузов в России, где реализуется образовательная программа в сфере защиты интеллектуальных прав.

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