К сентябрю в Томске установят мемориал томскому военному командному училищу связи

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Admin.tomsk.ru

Летом в Томске, рядом с общеобразовательной школой «Перспектива» (ул.Никитина, 6), планируется установить мемориал томскому военному командному училищу связи ордена Красной звезды, сообщает пресс-служба мэрии.

Инициатороми строительства памятника выступил комитет выпускников бывшего училища связи, представителями городской администрации и общественности.

«При разработке были учтены все наши пожелания, вопрос был проработан на хорошем уровне, составлена подробная смета. Согласно дорожной карте, инициаторы строительства планируют сдать его 28 августа и открыть 2 сентября», — рассказал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Андрей Алексеев.

По словам представителя комитета выпускников училища связи, сметная стоимость строительства всего комплекса составляет 6,6 млн рублей. Накануне был объявлен сбор средств, куда уже поступило 2,2 млн рублей от выпускников училища связи, военных и других инициативных граждан из разных городов России. Сбор средств продолжается. Уже заключено несколько договоров на составные части мемориала — ордена Красной звезды, ожидается поставка гранита. Помимо создания мемориала, планируется благоустроить прилегающую к памятнику территорию — установить лавочки, урны и светильники. Кроме того, ведется взаимодействие со школой «Перспектива» по вопросу открытия музея об истории училища.

Счет для сбора средств размещен на сайте училища. Сбор средств осуществляет Томская региональная общественная организация выпускников Томского Высшего Военного Командного Училища связи «ЛЕГИОН Т».

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