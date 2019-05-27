В Томском госуниверситете пройдет международная конференция EdCrunch

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 27 мая, в Томском госуниверситете открылась серия мероприятий, посвященных трендам передового обучения EdTrendWeek, сообщает пресс-служба вуза.

Центральным мероприятием недели станет международная конференция EdCrunch Томск. Ее участники из России, Казахстана, Республики Беларусь, Франции, Канады, Тайваня, Австрии, Великобритании и других стран соберутся в ТГУ, чтобы обсудить использование возможностей искусственного интеллекта, анализа больших данных и других «сквозных» технологий в образовании и сформировать модель цифрового университета, который будет готовить специалистов для цифровой экономики страны.

– Программа EdTrendWeek включает в себя более 70 мероприятий, направленных на решение задач приоритетного проекта «Современная цифровая среда в Российской Федерации». «Гвоздь программы» – конференция EdCrunch Томск, которую мы проводим второй год подряд. На нее зарегистрировалось уже более 900 человек, – рассказывает одна из главных организаторов Недели, директор ИДО ТГУ и САЕ «Институт человека цифровой эпохи» Галина Можаева. – Неделя передовых технологий обучения пройдет под девизом «EDU в ТГУ» и станет одной из «визитных карточек» университета.

Сегодня, 27 мая, EdTrendWeek начнется с открытых лекций профессора практики МШУ Сколково Павла Лукши – «Глобальные вызовы и потребности в high hume» и «Новая парадигма – картина мира для «сложной цивилизации». Выступление будет посвящено новым образовательным моделям, которые дают человеку навыки и знания, необходимые для того, чтобы продуктивно сотрудничать с постоянно усложняющейся техносферой.

Завтра, 28 мая, в формате закрытой сессии сотрудники ТГУ примут участие в групповой проектной работе «Управление образовательными экосистемами» на базе компьютерного симулятора.

В среду, 29 мая, пройдет форсайт-сессия «Новая технологическая повестка в образовании», организованная фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Эксперты, среди которых представители рабочей группы НТИ по рынку NeuroNet, Агентства стратегических инициатив и другие специалисты, вместе с приглашенными участниками из профильных областей проведут форсайт-исследование в сфере образования. Его конечная цель – формирование научно-технологической повестки в данном секторе.

В этот же день в ИДО ТГУ откроется IХ Сибирская школа МООК с международным участием, в рамках которой слушатели будут знакомиться с наиболее успешными мировыми и российскими проектами по созданию массовых открытых онлайн-курсов, с существующими методами и технологиями разработки и продвижения. Участники школы пройдут курс, который поможет им интегрировать МООК в традиционные образовательные программы.

В течение трех дней – с 29 по 31 мая – для студентов пройдет хакатон «Игровые технологии в образовании». Участники создадут прототипы образовательных и деловых компьютерных игр под задачи конкретных компаний.

Ключевое событие мероприятия пройдет 30 мая в НБ ТГУ. Речь идет о конференции #EdCrunch Томск, которая является сибирской ветвью одной из крупнейших в Европе конференций в области продвинутых технологий обучения в среднем, высшем и профессиональном образовании – #EdCrunch. Соорганизаторы #EdCrunch Томск – #EdCrunch University (инициатива НИТУ «МИСиС») и онлайн-школа английского языка Skyeng.

Работа конференции будет построена в формате двенадцати треков, посвященных передовым технологиям обучения (Advanced Learning Technologies), использованию Big Data в образовании, проектировании образовательных решений, адаптивном обучении, Digital Humanities. Наряду с этим организована площадка, где пройдет презентация новых онлайн-курсов, созданных университетами и компаниями-участниками. Среди партнеров #EdCrunch Томск – Центр стратегических разработок «Северо-Запад», Университет НТИ 20.35, ТПУ и другие томские вузы, компании Enbisys и Rubius. Конференция проводится при поддержке РФФИ (договор № 19-013-20162\19).

Свои наработки на конференции и выставке EdCrunchPark представят ведущие университеты РФ и зарубежья, онлайн-платформы, компании, создающие инновационные обучающие программы и продукты: ВШЭ, ИТМО, МГУ, ТГУ, Голдсмитс (University of London), Европейская виртуальная высшая школа, онлайн-платформы «Лекториум» и Stepik, Йоркский университет, компания Яндекс и многие другие.

EdTrendWeek завершится 31 мая, в день празднования 141-й годовщины со дня основания Томского государственного университета.

С полной программой и списком спикеров можно ознакомиться на сайте конференции.

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