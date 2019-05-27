Власти Томска не смогли взыскать с Сибмоста почти 220 млн руб в рамках спора о пешеходных переходах

27 мая 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области отказал администрации Томска в удовлетворении заявления о взыскании с АО «Сибмост» более 218 млн рублей неустойки за незавершенные подземные пешеходные переходы в рамках строительства Пушкинской развязки в центре города в 2011–2012 годах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные материалов суда.

«Сибмост» должен был в рамках строительства развязки возвести подземные пешеходные переходы, однако, в ходе выездного совещания в 2011 году было решено, что вместо них построить необходимо надземные переходы. Компания построила их, заказчик принял и оплатил работы в размере 155,523 млн рублей.

При этом в 2014 году власти требовали вернуть эти средства, поскольку «строительство надземных пешеходных переходов не было предметом муниципального контракта». По мнению властей, принятые на выездном совещании протоколы не могли изменить условия муниципального контракта, а «Сибмосту» следовало приостановить работы.

«Разрешение на строительство надземных пешеходных переходов не выдавалось, строительство велось по откорректированной проектной документации. В этой связи надземные пешеходные переходы не были введены в эксплуатацию», — говорится в решении суда.

При этом суд отмечает, что с 2011 года администрация города ни разу не предъявила «Сибмосту» требование о строительстве подземных переходов, а также не выполнила предусмотренные контрактом мероприятия по организации работ, связанных со строительством, в частности, полную остановку автомобильного движения на прилегающих улицах.

«Нарушение подрядчиком предусмотренных договором обязательств состоит не в просрочке выполнения работ по строительству подземных переходов, а в полном отказе от выполнения таких работ, причем, этот отказ был согласован с заказчиком, который в течение всего периода до подачи настоящего истца не предпринимал ни каких действий для организации спорных работ», — поясняет суд.

При этом отмечается, что действия администрации Томска были направлены «исключительно на возврат денежных средств, уплаченных ответчику за строительство надземных переходов, никаких иных требований по фактическому исполнению работ по строительству подземных переходов, равно как и требований о демонтаже надземных переходов не предъявлялось».

Также в числе аргументов для отказа в удовлетворении заявления, суд называет злоупотребление правом, которое он усмотрел в обращении в суд спустя длительное время при отсутствии каких-либо иных действий в рамках этого проекта.

Как сообщалось, стоимость контракта на строительство развязки составляла 2,818 млрд рублей. Таким образом, пеня в рамках этого судебного разбирательства составляет 10% от стоимости контракта. При этом ранее администрация Томска и «Сибмост» уже судились в рамках контракта на строительство Пушкинской развязки, в том числе, в части пешеходных переходов. В 2017 году администрация Томска выиграла судебный спор с «Сибмостом», взыскав с компании 155,5 млн рублей за недостроенные пешеходные переходы, возведенные в ходе строительства развязки.

В рамках контракта «Сибмост» построил шестиполосную эстакаду над улицей Пушкина, расширил саму улицу Пушкина до шести полос, реконструировал путепровод, несколько прилегающих улиц, построил новую Железнодорожную улицу, возвел три подземных и четыре надземных пешеходных перехода. Большую часть средств строителям пришлось направить на перенос и замену подземных коммуникаций.

АО «Сибмост» занимается работами по строительству мостов, тоннелей, над- и подземных автомобильных дорог, железных дорог с искусственными сооружениями, аэропортов, других сложных инженерных сооружений. Среди крупных завершенных объектов «Сибмоста» — третий автомобильный мост через Обь в Новосибирске и четвертый автомобильный мост через Енисей в Красноярске.

В сентябре 2017 года бывшие совладельцы «Сибмоста» отец и сын (Альберт и Владислав) Кошкины закрыли сделку по продаже акций компании ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (ОМП, учреждено структурами АФК «Система» и Сбербанка и ООО «Звенигородская ДСК», принадлежащего гендиректору ОМП Павлу Образцову), чтобы избежать банкротства компании.

Тэги/темы: