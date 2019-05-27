Работники «Томскнефти» получили награды международной молодежной научной конференции

27 мая 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

С наградой вернулись молодые работники «Томскнефти» с международной молодежной научной конференции «Нефть и газ», которая прошла в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина.

Хотя у конференции давняя история, стрежевские нефтяники участвовали в этой встрече впервые. «Томскнефть» направила восемь делегатов, которые представил на суд экспертов шесть инновационных проектов.

Главными действующими лицами на конференции являются студенты, аспиранты, молодые учёные. В этот раз их было более 2100 из 410 образовательных учреждений России и зарубежных стран. Им выпала уникальная возможность не только представить свои научные изыскания, но и познакомиться с передовым опытом производственников, узнать о новых технологиях, которые себя уже показали и зарекомендовали.

Защита технических проектов велась в 24 секциях. Всего в течение двух дней на конференции заслушали более 700 научных работ, прошедших предварительный конкурсные отбор. В 2019 году в составе экспертной комиссии участвовали около 170 представителей более 70 нефтегазовых организаций.

Стрежевчане предложили уже проверенные проекты, которые получили высокую оценку на прошедших ранее научно-технических конференциях и специализированных конкурсах. Круг затронутых тем самый разнообразный: ремонт резервуаров, автоматизация процессов, энергетика и энергосбережение, экономика и экология. Номинации была удостоена работа ведущего инженера отдела по контролю качества Екатерины Пастуховой. Она выступала в секции «Химическая технология в нефтяной и газовой промышленности», в которой было представлено 57 разработок. Проект «Замена метода А на метод В при определении хлорорганических соединений в товарной нефти» ранее уже был отмечен на Всероссийском конкурсе молодёжи предприятий ТЭК «Новая идея», на котором Екатерина заняла первое место.

Для участников конференции были также организованы тематические интерактивные тренинги, семинары и дискуссии, посвящённые вопросам геологии, разработки и бурения месторождений, транспортировки, переработки нефти и другим темам. Состоялась интеллектуальная игра «Нефтяная сова». Прошла встреча без галстуков, на которой у студентов была возможность задать любой интересующий вопрос руководителям профильных ведомств и нефтегазовых компаний. Вдохновились участники и творчеством художника Марселя Шайдуллина «Моя дорога к нефти». Все его картины написаны «чёрным золотом».

— Было интересно познакомиться с техническими решениями и предложениями других участников конференции, — отметил ведущий инженер сектора по повышению энергоэффективности и энергосбережению «Томскнефти» Фёдор Науменко. — И хотя далеко не все реализуемы в «Томскнефти», мы узнали, чем сегодня живёт наука и что волнует наших коллег из других компаний.

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