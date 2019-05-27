На арт-фестивале «мУкА» томичей ждет «Консерванализм»

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» в Томске пройдут несколько перформансов от известной арт-группы «Сну-Сну», сообщают организаторы.

Действо «Консервандализм». Наглядно демонстрирует актуальность сохранения объектов культуры, позволяет зрителю поучаствовать в интерактиве, лично приложить руку к процессу консервации предметов материальной культуры.

Действо «В ожидании Антона». Здесь будет показан процесс считывания аудиторией тревожных тенденций в массовом бессознательном и из взаимопроникновение в культурные процессы.

Перформансы пройдут 2 июня с 16.00 до 18.00.

Арт-группа «Сну-Сну» известна в Томске и за ее пределами провокационными акциями и перформансами. На фестивале молодого искусства «Вокруг 3.0» арт-группа представила публике авторскую коллекцию смирительных рубашек. 15 сентября 2018 года томские художники отметили в Москве годовщину Бульдозерной выставки, устроив перформанс «Расплата». После объявления о блокировке Telegram участники арт-группы в бинокли, лупы и позорные трубы надзирали за «Рос комом», в разгар дебатов о строительстве часовни на Новособорной площади — устраивали там «Чесовню», чешась на все лады.



Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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