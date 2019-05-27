Выездной матч «Томи» закончился нулевой ничьей

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 25 мая, в Воронеже состоялся матч 38-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019, в рамках которого «Факел» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Основное и дополнительное время не позволили выявить победителей. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Следующий матч томская команда проведет 30 мая в Уфе, где встретится с одноименным футбольным клубом.

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