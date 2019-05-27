Во время легкоатлетического марафона в центре Томска изменится схема движения (СХЕМА)

27 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

На следующей неделе, 7-9 июня, в Томске в связи с проведением легкоатлетического марафона изменится схема движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, связанные с подготовкой и проведением мероприятия неудобства для горожан будут сведены к минимуму. Именно поэтому причине перекрытие улиц будет проходить в несколько этапов.

Так, 7 июня с 20.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль здания ТУСУРа (пр. Ленина, 40). 8 июня с 10.00 до 24.00 9 июня будет прекращено движение по одной полосе пр. Ленина вдоль пл. Новособорная. Также 8 июня с 18.00 до 24.00 9 июня будет ограничено движение по пр. Ленина от пр. Фрунзе до ул. Московский тракт; по пер. Спортивный от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Гагарина от пр. Фрунзе до пер. Спортивный.

Кроме того, 9 июня с 00.00 до 17.00 будет перекрыты пр. Ленина от пр. Фрунзе до пр. Кирова; по ул. Московский тракт от пер. Базарный до пр. Ленина; по ул. Герцена от ул. Советская до пр. Ленина; по ул. Карташова от ул. Советская до пр. Ленина. 9 июня с 06.00 до 17.00 минут будет перекрыто движение по всему маршруту марафона с поэтапным открытием движения по мере прохождения забега последним участником марафона: по пр. Ленина ул. Нахимова до пл. Ленина, по ул. Набережная реки Томи, по ул. Карла Маркса от пл. Ленина до пер. Пристанской, по ул. Розы Люксембург от пл. Ленина до пер.Совпартшкольный, по ул. Октябрьский взвоз, ул. Пушкина от ул. Октябрьская до парка Белое озеро, ул. Белая, Октябрьская, Шишкова, Обруб, Набережная реки Ушайки, пл. Батенькова, ул. Гагарина, пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гоголя, ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Учебная, по ул. Учебная от ул. Вершинина до ул. Московский тракт, по ул. Советская и ул. Кузнецова, а также на прилегающих к маршруту Марафона улицах. Выезд и въезд в Томск по ул. Нахимова будет свободным. Рекомендуем осуществлять объезд маршрута Марафона по ул. Красноармейская и пр. Комсомольский.

Фото: пресс-служба мэрии

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