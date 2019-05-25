В здании томского автосервиса произошел пожар (ФОТО)

25 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 25 мая, в Томске загорелось здание автосервиса по ул.Герцена, 61, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании с крышей мансардного типа поступило в 12.04. Здесь загорелась кровля. На место выехали 19 единиц техники и 57 пожарных.

Возгорание удалось ликвидировать к 13.21. Площадь пожара составила 300 кв.метров.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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