В выходные томичей ждет шквалистый ветер

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая в Томской области ожидается шквалистый ветер, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Жителей Томской области предупреждают о шквалистом ветре в выходные

«На территории Томской области ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра до 22 м/сек и шквалистыми порывами до 25-28 м/сек. В ночь на 25 мая возможны заморозки 0-2°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабо закрепленных конструкций.

Об экстренных ситуациях жители региона могут сообщать по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб и номерам вызова экстренных служб: пожарно-спасательной — 101, полиции — 102, скорой помощи — 103, газовой службы — 104. В Томске, Северске и Томском районе их заменяет единый номер 112.

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