В Томске появилась скульптура, посвященная свинкам

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: Sibagrogroup.ru

В Томске около офиса «Сибирской Аграрной Группы» на набережной реки Томи появилась новая скульптура: свинки с поросятами, сообщается на сайте компании.

«Некоторое время назад мы благоустроили участок набережной Томи, а сейчас разместили тут скульптуру свиней. Надеемся, что эта композиция сделает более интересным традиционное место прогулок томичей, добавит пространству эстетики», — рассказала заместитель генерального директора по коммуникациям Мария Голдовская.

Скульптура выполнена в натуральную величину. Ее автор — скульптор из Москвы Олег Киевский, член Московского Союза художников, работающий с камнем и металлами в России и странах Европы.

Все части инсталляции весом в полторы тонны отлиты из бронзы. Это уже вторая работа автора для Томска.

Тэги/темы: