В Томском госуниверситете стартует курс по разработке авторской коллекции

В Сибирском центре дизайна ТГУ готовится к запуску курс «Разработка авторской коллекции одежды», слушатели которого узнают, как создавать коммерчески успешные и одновременно уникальные коллекции одежды. Авторами курса стали преподаватели СЦД и московские fashion-эксперты, сообщает пресс-служба вуза.

Курс ориентирован как на людей, которые уже занимаются производством одежды, но чувствуют, что движутся «вслепую», так и на тех, кто только планирует попробовать свои силы в качестве дизайнера модных коллекций. Курс включает в себя блоки «Модные тенденции и российские покупатели», «Формирование содержания коллекции», «Специальная композиция и эскизная графика».

– Мы даем самый необходимый минимум, чтобы ученики могли узнать все алгоритмы и овладеть навыком, как раз за разом создавать коммерчески успешную и одновременно уникальную коллекцию, разрабатывать презентационные материалы, – говорит одна из преподавателей, художник и дизайнер Panika Derevya. – Расскажем о макро- и микротрендах, научим проводить сегментацию и позиционирование марки, делать технические эскизы, рисовать fashion-иллюстрации.

Преподавателями на курсе стали также бренд-менеджер Александра Тыркова, художник и фотограф Антон Бунденко, стилист и имидж-консультант Татьяна Башлак, заведующая лабораторией моды и стиля НОЦ «Сибирский центр промышленного дизайна и прототипирования» Наталия Кадиева и доцент ИИК Елена Протасова.

Выпускники получат возможность пройти стажировку или получить работу у партнеров курса, в частности, в томском бренде Daisy.

Курс рассчитан на 1,5 месяца, вводное занятие для интересующихся курсом «Разработка авторской коллекции одежды» состоится 27 мая в 18:00 по адресу: проспект Ленина, 79. Подробное описание курса доступно по ссылке.

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