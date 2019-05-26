Томичей приглашают на лекцию «Современное искусство как «новое краеведение»

26 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 и 2 июня ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Томска, Самары, Нижнего Новгорода и Челябинска, сообщают организаторы.

В воскресенье, 2 июня, состоится лекция Анны Толстовой (Москва) «Современной искусство как «новое краеведение».

Какова сегодня роль современного искусства в «художественном картографировании» регионов России? Может ли современное искусство, столь чувствительное к социальным изменениям и специфике места, помочь переосмыслить пространство конкретного города и локальную идентичность так, чтобы это было интересно в глобальном контексте? Лектор ответит на эти вопросы на примерах нескольких успешных проектов: Уральской индустриальной биеннале современного искусства (Екатеринбург), Краснодарского института современного искусства (КИСИ), Красноярской музейной биеннале современного искусства (Красноярск), международного художественного симпозиума «Аланика» (Владикавказ).

Анна Толстова – критик, журналист, корреспондент раздела «Культура» газеты «Коммерсантъ».

Начало в 15.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/972365

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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