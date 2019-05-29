Эксперт из Нижнего Новгорода расскажет томичам, как из водокачки сделать площадку для фестиваля

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 и 2 июня ул. Набережной реки Томи, 29 (холл Речвокзала) пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Самары, Томска, Нижнего Новгорода и Челябинска.



В воскресенье, 2 июня, состоится лекция Евгения Стрелкова (Нижний Новгород): «Индустрия превращается... в искусство. Опыт Земли Северный Рейн — Вестфалия и Нижегородное измерение».



«Объекты индустриального наследия (склады и фабричные корпуса, депо и вокзалы, водокачки и электростанции) — удобные площадки как для фестивалей современной культуры, так и для музеев и культурных центров. Лектор расскажет о том, как ещё в 2000 году нижегородские художники вместе с гостями из Москвы и Лондона проводили фестиваль „Пойма времени“ на заброшенной водокачке на Оке в черте Нижнего Новгорода. О проектах, осуществленных в Арсенале (здание Нижегородского филиала ГЦСИ-РОСИЗО, построено 1840-х гг.), внутри которого, ещё не дожидаясь окончания реставрации, стали проводить художественные выставки. В некоторых из них принимал участие Евгений Стрелков. Сейчас Арсенал — это замечательно приспособленный для культурных событий и выставок комплекс — с выставочными лекционными и концертными залами, медиатекой, двумя кафе и кабинетами сотрудников. А также о проектах, связанных с индустриальным наследием в городе Дуйсбург (земля Северный Рейн — Вестфалия)», — говорится в сообщении.



Евгений Стрелков — поэт, эссеист, редактор, графический дизайнер, современный художник, художник лэнд-арта, куратор. Главный редактор литературно-художественного альманаха «Дирижабль».



Начало в 13.30. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976588/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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