Горожан приглашают на public talk «Долгая дорога к открытию нового культурного пространства в Томске»

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 июня пройдет public talk «Долгая дорога к открытию нового культурного пространства в Томске», сообщают организаторы.

Участники проекта «Теория Звука» расскажут о том, как и для чего они открыли новое культурное пространство FLAT.

«Это повод к проведению диалога о новых форматах пространств в современных российских городах», — говорится в сообщении.

Беседу будут проводить Алексей Будников, основатель проекта «ФЛЭТ», и постоянные участники проекта — Данила Аникин, Валерия Новицкая и Саша Цайзер. В завершении public talk всем участникам будет предложено домашнее задание!



Начало в 17.30. Вход бесплатный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976586/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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