Строительство на Набережной Ушайки в Томске планируют закончить в 2020 году

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Окончание масштабных благоустроительных работ на Набережной Ушайки в Томске предполагается завершить в следующем году. Об этом сообщил губернатор Сергей Жвачкин, отвечая на вопросы участников форума новых решений молодежи U-NOVUS в социальной сети Instagram.

«Часть, которая находится за Большим концертным залом, будет завершена в августе, часть перед БКЗ — в 2020-м», — ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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