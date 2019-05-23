В Томске на Комсомольском появилась желтая разметка

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске на участке пр.Комсомольского в Томске нанесли экспериментальную дорожную разметку желтого цвета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Речь идет об участке от ул.Сибирской до пер.Мариинского. По итогам 2018 года, проспект в обоих направлениях признан участком концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В сообщении отмечается, что данная разметка применяется для разделения транспортных потоков противоположных направлений на участках дорог, имеющих 4 и более полос для движения в обоих направлениях. Согласно Правил дорожного движения Российской Федерации, пересекать данную разметку запрещено.

«Подобные меры предприняты для снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Предполагается, что новая разметка поможет изменению восприятия участниками дорожного движения привычной дорожной обстановки на опасном участке автомобильной дороги», — говорится в сообщении.

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