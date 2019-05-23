18+
18+

Более 70 томичей оштрафуют за парковку на газонах

Городское благоустройство, Дороги, Томские новости, штраф парковка нельзя парковаться нарушители за что штрафуют где парковаться Более 70 томичей оштрафуют за парковку на газонах

В мае в Томске прошли рейды, в рамках которых проверялось соблюдение томичами требований законодательства в части запрета парковки автомобилей на газонах, цветниках и спортивных площадках. По итогам инспекции, материалы были составлены в отношении 72 томичей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ст. 8.10.1 КоАП Томской области вступила в силу в конце прошлого года. В мае работа по инспектированию территории была усилена. Указанная статья не предполагает вынесение предупреждений, а сразу накладывает административный штраф на физические лица в размере тысячи рублей, должностные лица – пяти тысяч рублей, на юридические лица – десяти тысяч рублей. Штраф выносится за нарушение п.2, п. 4, 3 гл. 4 Правил благоустройства Томска.

Сотрудники административных комиссий проводят фотофиксацию нарушения, запрашивают в ГИБДД информацию о владельце транспортного средства. Правонарушителя приглашают на заседание административной комиссии в районную администрации, где ему вручают постановление о вынесении штрафа. Сегодня извещение о составлении протокола об административном правонарушении уже получили 25 томичей. Нарушитель должен оплатить штраф в течение двух месяцев.

Администрация города также предупреждает томичей, продавших свои автомобили, о необходимости своевременного переоформления транспортных средств, т.к. собственник несет персональную ответственность, и в случае правонарушения, административный штраф будет наложен именно на него.

Тэги/темы: