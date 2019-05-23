Более 70 томичей оштрафуют за парковку на газонах

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

В мае в Томске прошли рейды, в рамках которых проверялось соблюдение томичами требований законодательства в части запрета парковки автомобилей на газонах, цветниках и спортивных площадках. По итогам инспекции, материалы были составлены в отношении 72 томичей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ст. 8.10.1 КоАП Томской области вступила в силу в конце прошлого года. В мае работа по инспектированию территории была усилена. Указанная статья не предполагает вынесение предупреждений, а сразу накладывает административный штраф на физические лица в размере тысячи рублей, должностные лица – пяти тысяч рублей, на юридические лица – десяти тысяч рублей. Штраф выносится за нарушение п.2, п. 4, 3 гл. 4 Правил благоустройства Томска.

Сотрудники административных комиссий проводят фотофиксацию нарушения, запрашивают в ГИБДД информацию о владельце транспортного средства. Правонарушителя приглашают на заседание административной комиссии в районную администрации, где ему вручают постановление о вынесении штрафа. Сегодня извещение о составлении протокола об административном правонарушении уже получили 25 томичей. Нарушитель должен оплатить штраф в течение двух месяцев.

Администрация города также предупреждает томичей, продавших свои автомобили, о необходимости своевременного переоформления транспортных средств, т.к. собственник несет персональную ответственность, и в случае правонарушения, административный штраф будет наложен именно на него.

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