Через десять дней в Томской области отключат аналоговое телевидение

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

С 3 июня 2019 года федеральное телевещание в регионе будет доступно только в цифровом качестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

После этого на аналоговых частотах центрального телевидения зрители будут видеть лишь информацию о переходе региона на «цифру» и номер телефона «горячей линии» — 8 (3822) 60-29-29.

При этом местные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов (в Асине, Колпашеве, Первомайском и Стрежевом), продолжат аналоговое вещание. Региональный канал «Томское время» останется «в кабеле» и получит время на цифровые трансляции на частоте Общественного телевидения России (ОТР размещен в первом мультиплексе).

Напомним, в 2019 году вся Россия в несколько этапов переходит на цифровое телевещание. Сегодня уже 28 регионов завершили этот процесс, в третью волну — 3 июня — на «цифру» перейдут еще 36 субъектов, в том числе Томская область. Оставшийся 21 регион завершит цифровизацию телевидения 14 октября.

В субботу, 25 мая, томичи присоединятся к всероссийской акции и на площади Новособорной вместе с известными спортсменами региона запустят в небо «цифровых» воздушных змеев.

Понять, в каком формате вы получаете ТВ-сигнал, можно по специальному символу в виде буквы «А» в углу телеэкранов. Обратиться за помощью волонтеров или узнать дополнительную информацию по теме можно по телефону 8 (3822) 60-29-29. Также на сайте администрации Томской области создан специальный раздел.

Тэги/темы: