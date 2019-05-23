Более 90 человек договорились с работодателями о трудоустройстве в томские медучреждения

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Областную ярмарку вакансий в сфере здравоохранения посетили около 250 человек. Им предложили работу в 37 городских и 20 районных медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

Всего на ярмарке вакансий соискателям представили 938 вакансий: врачей общей практики, узких специалистов и среднего медицинского персонала. Кстати, 10 вакансий предназначались гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Карьерные консультанты Центра занятости населения помогали соискателям в составлении профессионального резюме.

Также на ярмарке можно было получить консультации юриста по вопросам занятости, специалистов по профессиональному обучению, в том числе по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста. Для соискателей было организовано Skype-собеседование. В Томскую область позвонили 14 человек из Бурятии и Кемеровской области.

Заинтересованных проинформировали о реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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