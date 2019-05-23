В ближайшие дни томичей ждут дожди, грозы и заморозки
23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Днем 24 мая, а также 25 и 26 мая в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«По области и г. Томску ожидаются местами умеренные дожди, грозы, возможен град, порывы ветра 18-23 м/с. Ночью 24 мая ожидаются при прояснениях заморозки 0-2°С», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабозакрепленных конструкций.
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