В ближайшие дни томичей ждут дожди, грозы и заморозки

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Днем 24 мая, а также 25 и 26 мая в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и г. Томску ожидаются местами умеренные дожди, грозы, возможен град, порывы ветра 18-23 м/с. Ночью 24 мая ожидаются при прояснениях заморозки 0-2°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабозакрепленных конструкций.

Тэги/темы: