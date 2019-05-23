В выходные в Томске ограничат движение по Иркутскому тракту

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В субботу и воскресенье в Томске будет перекроют для движения две полосы Иркутского тракта со стороны ул.Любы Шевцовой (на участке от ул.Любы Шевцовой до ул.Суворова), сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать с 22.00 пятницы, 24 мая, до 24.00 воскресенья, 26 мая. В это время на указанном выше участке улично-дорожной сети бригады ресурсоснабжающей организации выполнят второй этап работы по замене перехода тепловой сети под проезжей частью транспортного кольца на ул. Суворова. Работы будут производиться без отключения горячего водоснабжения у потребителей.

Специалисты СП «Тепловые сети» в ходе первого этапа ранее заменили 50 м изношенного трубопровода. В предстоящие выходные проведут замену следующих 50 м трубопровода.

Томичей просят учитывать этот фактор и заранее выбирать для движения другие пути.

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