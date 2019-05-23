В Томской области создадут ресурсный центр по развитию волонтерства

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Межведомственный совет по развитию добровольчества и социально ориентированных НКО на территории Томской области поддержал создание ресурсного центра, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Открыть центр планируется за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «Регион добрых дел». Конкурс проходит в рамках национального проекта «Образование». Общая сумма субсидий, которые будут предоставлены регионам-победителям в 2019 году, составляет 250 млн рублей. Один регион может получить грант в размере до 15 млн рублей.

«Такие ресурсные центры будут открыты во всех субъектах Российской Федерации до 2024 года. Главная цель центра — развитие инфраструктуры волонтерской деятельности», — сообщил председатель комитета по молодежной политике областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Кирилл Антонов.

Он пояснил, что центр будет представлять собой коворкинг-пространство, оснащенное материально-технической базой.

«Ресурсный центр откроет свои двери для всех волонтерских организаций региона. В центре будут проходить образовательные программы, грантовые и юридические консультации. Здесь можно проводить исследования и разрабатывать аналитические материалы», — уточнил Кирилл Антонов.

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных отметил, что ресурсный центр по развитию добровольчества должен стать штабом для тех организаций, у которых пока нет собственного помещения. Кроме того, он должен предоставлять волонтерским движениям всю необходимую для их работы информацию.

«И самое главное: ресурсный центр должен стать реальным помощником для добровольческих организаций, которые только начинают свой путь», — резюмировал вице-губернатор.

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