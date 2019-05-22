В Томске задержали мошенника, который брал деньги за установку окон

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Томские полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, злоумышленник брал с жертв деньги по договору за установку пластиковых окон, однако не выполнял работу. Сумма причиненного ущерба оценивается в сумму более 190 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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