В Томске задержали мошенника, который брал деньги за установку окон
22 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, злоумышленник брал с жертв деньги по договору за установку пластиковых окон, однако не выполнял работу. Сумма причиненного ущерба оценивается в сумму более 190 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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