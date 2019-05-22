Кедровый остался без грузового сообщения из-за распутицы

22 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Администрация Томской области ввела ограничение движения грузового транспорта на участке трассы Кедровый — Кёнга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы обладминистрации.

Данная автотрасса является единственной, ведущей в город Кедровый.

Вице-мэр Кедрового Ирина Алексеева сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что ограничение введено в связи с весенней распутицей в болотистой местности, по которой проходит трасса.

«Мы следим за ситуацией с ГСМ в городских учреждениях и экстренных службах. Кроме того, проведена работа с предпринимателями, им рекомендовали заранее организовать поставки продукции в свои торговые точки», — сказала Ирина Алексеева.

По ее словам, ограничение введено бессрочно, поэтому в городе могут возникнуть сложности со скоропортящимися товарами.

«Кроме того, в прошлые годы некоторые особо наглые предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, в нарушение ограничения занимались поставками продукции на грузовых автомобилях. Другие предприниматели по этому поводу возмущались — почему одни ездят, а другим нельзя?», — пояснила вице-мэр.

Городской округ Кедровый с населением 3,2 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо вертолетами.

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