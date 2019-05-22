Утро добрым бывает: на CreativeMornings Tomsk расскажут о новом творческом кластере города

22 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В пятницу, 24 мая, в новом культурном пространстве FLAT на Карла Маркса, 23а пройдет первая официальная встреча CreativeMornings Tomsk. Гостями лекции-завтрака станут известный музыкальный журналист Александр Арляпов и музыкант, продюсер Александр Цайзер. Майская тема CreativeMornings во всем мире — «Сохранение». Лекторы на томской площадке расскажут, как сохранить креативное сообщество в городе.

Александр Арляпов — музыкальный журналист, главред «Нового рока», радио- и телеведущий, диджей, организатор концертов, фестивалей и шоукейсов, куратор нового курса «Музыкальная журналистика» в ВШЖ ТГУ. Александр Цайзер — продюсер культурных проектов, организатор разных мероприятий, специалист по продвижению, художник.

Также лекторы CreativeMornings Tomsk расскажут о запуске нового городского пространства для концертов, выставок и дискуссий FLAT и своих новых проектах. После лекции — сессия вопросов и ответов

Встреча стартует с приветственного кофе в 8.30. Вход бесплатный, регистрация по ссылке обязательна, количество мест ограничено.

CreativeMornings — это серия бесплатных ежемесячных утренних лекций-завтраков для творческих профессионалов. Проект придумала и запустила в 2008 году в Нью-Йорке дизайнер Тина Рот-Айзенберг. Лекции за завтраком позволяют объединить творческих людей города, создав возможность для регулярных встреч в неформальной обстановке. В России встречи CreativeMornings проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

Томск стал четвертым городом в стране, получившим права на международный формат лекций-завтраков CreativeMornings и 202 городом мира, присоединившимся к проекту. Партнерами лекций могут быть компании или организации, заинтересованные в активной профессиональной городской аудитории. Лекции проводятся на креативных площадках города.

Следить за новостями проекта можно на сайте, в группах в Facebook, ВКонтакте и Instagram.



Партнеры CreativeMornings Tomsk: ВШЖ ТГУ/Пространство FLAT

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