Обвиняемый в присвоении экс-начальник томского бюро судмедэкспертизы получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: PIxabay.com

Кировский районный суд Томска признал бывшего начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы виновным в присвоении и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С июля 2013 по март 2017 года подсудимый трудоустроил себя на должность сотрудника организационно-методического отдела по внутреннему совместительству на полставки. Получая зарплату, подсудимый фактически данную работу не осуществлял, чем причинил госучреждению ущерб на 1,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Помимо условного срока суд приговорил экс-руководителя к лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях на 3 года, а также взыскал в пользу учреждения сумму ущерба.

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