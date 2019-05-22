В Томске открылись первые университетские «Точки кипения»

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Накануне, 21 мая, в Томском политехническом университете и Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники открылись первые «Точки кипения» — пространства на территории вуза для коллективной работы представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, университетские «Точки кипения» появились на территории бизнес-инкубатора ТПУ (ул. Белинского, 51) и в бизнес-инкубаторе ТУСУРа (ул. Красноармейская, 147, ауд. 106).

«Важно создавать в вузах сообщества, которые будут объединять математиков, физиков, медиков, IT-специалистов для решения задач Национальной технологической инициативы. Мы ждем, что каждая из „Точек кипения“ будет иметь свою специфику, и все они будут открыты друг для друга, ведь изобретения сегодня рождаются на стыке разных наук и дисциплин», — сказал на открытии заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

На открытии также состоялось подписание соглашений между АНО «Платформа НТИ» и томскими вузами о сотрудничестве в рамках работы пространства «Точка кипения».

В день открытия в «Точке кипения» ТПУ работало «Кафе предпринимательства», где депутат Думы города Томска, победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Самокиш рассказал о том, как предпринимательские навыки помогают в жизни и карьере. Одним из первых мероприятий, которое состоится в новом пространстве ТУСУРа, станет финал профессионального всероссийского молодежного научно-технического конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций «Первый шаг», который пройдет 29–31 мая 2019 года.

ТПУ и ТУСУР вошли в число 12 вузов России, где открываются первые университетские «Точки кипения». Всего до конца 2019 года в России планируется открыть 50 университетских «Точек кипения».

АНО «Платформа НТИ» учреждена Агентством стратегических инициатив и Министерством науки и высшего образования РФ по поручению правительства РФ для развития и популяризации Национальной технологической инициативы. «Платформа НТИ» развивает в России сеть пространств коллективной работы «Точка кипения» на базе университетов, чтобы организовать взаимодействие представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти в рамках региональной экосистемы.

Тэги/темы: