Суд ввел процедуру наблюдения в томском ритейлере «Радуга вкуса»

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Радуга чудес» — одном из трех юрлиц, управлявших закрывшимся ритейлером «Радуга вкуса», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Заявление о банкротстве «Радуги чудес» подавало ООО «Эволюция» (Томск). Суд также включил в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди требования компании в размере 715,628 тыс. рублей.

Временным управляющим назначен Павел Песоцкий.

Рассмотрение дела по существу назначено на 22 октября текущего года.

Как сообщалось, у «Радуги вкуса» в конце 2018 года начали быстро накапливаться долги перед поставщиками и арендодателями. Ритейлер, владевший 22 супермаркетами, работал в Томске с 2008 года, однако, в начале декабря 2018 года все магазины практически одновременно закрылись. Поставщики продукции перестали поставлять сети товары, поскольку та накопила перед ними просроченную дебиторскую задолженность.

Сеть зарегистрирована в виде трех юридических лиц — ООО «Счастье есть», ООО «Радуга чудес» и ООО «Розница маркет». Заявления об их банкротстве поступили в суд в один день — 26 февраля. В настоящее время иски — в стадии рассмотрения.

Кроме того в мае суд признал банкротом совладелицу бизнеса Ирину Решетникову и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества.

Сеть была основана в 2008 году местным бизнесменом Максимом Хайкисом. В 2013 году он был убит по заказу новосибирского предпринимателя (и заказчик, и исполнитель убийства получили длительные сроки заключения). После смерти Хайкиса бизнес перешел его супруге Елене Хайкис, в числе совладельцев — ее сын Лев Хайкис и Ирина Решеникова.

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