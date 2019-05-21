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В начале июня часть домов Октябрьского района останутся без холодной воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды нет холодной воды жкх комуналка В начале июня часть домов Октябрьского района останутся без холодной воды

Отключение воды в ряде домов Октябрьского района пройдет 5 июня, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение связано с заменой 13 задвижек на жилые дома. В зоне проведения работ предприятие будет вынуждено отключить холодную воду.

На время проведения работ, с 9.30 до 22.00, без холодно воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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