В начале июня часть домов Октябрьского района останутся без холодной воды

21 мая 2019 / Томский Обзор

Отключение воды в ряде домов Октябрьского района пройдет 5 июня, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

Отключение связано с заменой 13 задвижек на жилые дома. В зоне проведения работ предприятие будет вынуждено отключить холодную воду.

На время проведения работ, с 9.30 до 22.00, без холодно воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Иркутский тракт, 120, 122, 122/1, 122/1, стр.2,124,126,126/2;

ул.Беринга, 1/3;

ул.И.Черных, 111, 113;

ул.Лазарева, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: