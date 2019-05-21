В Томске разработают региональную систему квалификаций

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2019 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Совещания по созданию регионального сегмента национальной системы квалификаций (НСК) пройдет 22 мая в Точке кипения, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

В мероприятии примут участие первый заместитель генерального директора Автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» Юлия Смирнова, заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, председатель Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения Юрий Герций, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, а также представители профсоюзов и крупных бизнес-структур – более 100 представителей предприятий и организаций Томской области, образования, органов исполнительной власти, в том числе представители из регионов СФО.

По итогам совещания состоится подписание соглашений о сотрудничестве в области развития НСК в Томской области между Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» (АНО НАРК) и Администрацией Томской области, а также между Советом по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и Департаментом труда и занятости населения Томской области.

Также в рамках совещания пройдет круглый стол «Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификаций: технология, методика, результат». Модерировать круглый стол будет Юрий Герций.

Национальная система квалификаций (НСК) — совокупность механизмов регулирования квалификаций работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования.

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