Томским университетам выделили 8 700 мест для очников в следующем году

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Минобрнауки России утвердило для томских вузов в 2019-2020 учебном году 8 712 мест для поступления на очную форму обучения. Из них 4 055 на бакалавриат, 1 381 на специалитет и 3 276 на магистратуру.

Как уточняет пресс-служба обладминистрации, для приема выпускников школ по сравнению с прошлым годом выделено больше на 111 мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета по всем формам обучения, по очной форме — больше на 268 мест.

В этом учебном году в СибГМУ появились новые специальности — «Социальная работа» и «Менеджмент». Ранее «Менеджмент» был только в заочной форме и в формате магистратуры.

«Особенностью приемной кампании 2019 года является изменение технологии приема на целевые места. Повысилась ответственность сторон – участников договора о целевом обучении. Так, например, выпускник должен отработать не менее трех лет», — прокомментировала заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Она отметила, что томские университеты традиционно являются привлекательными для иногородних и иностранных абитуриентов. В Томске обучаются студенты из 78 регионов России и 79 государств.

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