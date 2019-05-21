Томская самбистка стала второй на чемпионата Европы

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томская самбистка Валерия Анисимова завоевала «серебро» чемпионата Европы, завершившегося накануне в испанском Хихоне.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участие в чемпионате принимали больше 240 лучших самбистов из 30 стран Европы.

Учащаяся Томской областной школы олимпийского резерва, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Русь» (ЗАТО Северск), студентка ТГПУ Валерия Анисимова выиграла серебряную медаль в весовой категории до 64 килограммов.

«Валерия как спортсменка сделала шаг вперед, но и ей, и мне как тренеру есть над чем трудиться», — сказал наставник самбистки Денис Вышегородцев.

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