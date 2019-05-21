В Томске наградят победителя хакатона «Давай в UX/UI!»

Томский Обзор / Фото: 21 мая 2019 // Фото: Vk.com/itstarttmsk

Сегодня, 21 мая, в Томске во Дворце творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17) состоится награждение победителей и активных участников проекта «IT-старт», сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Завершились соревнования в рамках проекта «IT-старт» среди школьников Томска. Десяти командам была представлена возможность спроектировать мессенджер и представить его в виде стартапа. Победителем стали ученики школы №33 Томска с проектом-мессенджером «Религрамм». Его суть – дать возможность представителям разных религий и конфессий общаться друг с другом. Внешне это мессенджер с набором чатов от самого обширного – для всех пользователей, до чатов для отдельных храмов, мечетей, синагог и т.д. По словам создателей, такой мессенджер поможет сделать представителей разных религиозный течений лояльней друг к другу. За свой проект ребята получат приз – сертификаты на курс английского языка школы iSpeak.

На хакатоне были представлены также такие проекты, как мессенджер для обучения языкам, платформа для совместного создания и обсуждения музыки, проект мессенджера для людей с инвалидностью, мессенджер - путеводитель по значимым мероприятиям города и др.

Награждение состоится в 15.00.

По словам организаторов, часть детей-участников проекта смогут пройти летнюю стажировку в IT-компаниях Томска. Подростков ждет полный цикл трудоустройства: составление резюме, собеседование, работа в реальных проектах.

Организаторы хакатона «Давай в UX/UI!» и профориентационного проекта «IT-старт» департамент труда и занятости населения Томской области, компания Sibedge, департамент образования города Томска. В 2019 году в профориентационном проекте "IT-старт" приняли участие свыше 500 школьников и 9 томских IT-компаний: sibedge (организатор проекта), ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, ТомскАСУпроект, Connective Games, Центр финансовых технологий, I-Link.

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