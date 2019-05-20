Кусты роз и ландыши высадили на улицах Томска

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Накануне в Томске подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства начал высадку цветочной рассады. Первые цветы были посажены в Губернаторском квартале и на Ново-Соборной площади, сообщает пресс-служба мэрии.

На клумбах около Театра Драмы высажено 250 саженцев ландшафтной розы сортов «Шарль Азнавур», «Ашрам», «Фейри», «Флорибунда». Рассада ландышей и сныти украсила зеленую зону Ново-Соборной площади со стороны улицы Советской.

Сегодня запланирована высадка рассады флоксов у роддома № 1 по пр. Ленина, рабатки из ландышей обустроят в зеленой зоне Ново-Соборной площади и в сквере им. Г. Ворошилова.

Более 362 тысяч однолетних и многолетних цветов будут высажены на общественных пространства Томска в благоустроительный сезон 2019 года.

В этом году не только расширен перечень мест, где будут высаживаться декоративные растения, но и изменился дизайн цветников.

В 2019 году улицы города украсят цветы портулака, цинии, бегонии, кохии, бархатцев, розы, клеомы белой, сальвии, ковыля, лимнантеса, алиссума и др.

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