На арт-фестивале «мУкА» томичей научат создавать мультфильмы и открытки

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В конце мая в Томске стартует арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» (ул.Наб. Реки Томи, 27), в рамках которого пройдет серия лекций, а также несколько мастер-классов, сообщают организаторы.

Представители творческой мастерской и детского центра «ШАР» научат томичей снимать мультфильмы в технике «перекладка». Мастер-класс пройдет 1 июня с 13.00 до 16.00. Зарегистрироваться на него можно здесь.

Также 1 июня пройдет мастер-класс «Привет из Томска», на котором томичей научат создавать открытки в технике линогравюра. С 15.00 до 17.00 томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев расскажут о данной технике и познакомят участников со всеми необходимыми материалами и инструментами. Регистрация доступна по ссылке.

На следующий день, 2 июня, пройдет мастер-класс от компании «Деревенское молочко». Его участникам предложат нарисовать Гороховские склады молоком. Организаторы предлагают два варианта: для продвинутых художников с использованием трафарета, и с помощью эксперта-помощника. Рисунки будут проявлены над огнем. В завершении мастер-класса работы участников будут экспонированы на выставке. Мастер-класс будет проходить с 13.00 до 15.00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

В этот же день пройдет мастер-класс «Перспектива» от пространства 4К «Хитрая штука». На нем все желающие смогут нарисовать Гороховские склады в перспективе в прямом и переносном смысле этого слова, рисуя по методике самого Альбрехта Дюрера. Мероприятие пройдет с 15.00 до 17.00. Принять участие в нем можно зарегистрировавшись по ссылке.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, по предварительной регистрации.

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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