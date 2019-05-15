На фестивале «мУкА. Склады Искусства» томичам расскажут о том, как сохранять культурное наследие

15 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады Искусства» 1 и 2 июня пройдет лекторий с участием экспертов из Москвы, Самары, Томска, Нижнего Новгорода и Челябинска, сообщают организаторы

В рамках мероприятия редактора «Томского Обзора» прочтут лекцию на тему «#OldTownChallenge: как рассказать о старом городе так, чтобы вдохновить горожан». Екатерина Кирсанова (Томск) расскажет о том как, где и почему молодежь отстаивает свое право на культурное наследие. Лекция Евгении Стрелковой (Нижний Новгород) будет посвящена опыту фестивалю "Пойма времени", который проходил на заброшенной водокачке в 2000 году при участии художников и Москвы и Лондона.

Также томичей приглашают на public talk «Долгая дорога к открытию нового культурного пространства в Томске», дискуссию о культурном наследии и современном искусстве в Сибирских Афинах, а также лекции о том, как превратить индустриальные площадки в места для проведения культурных мероприятий, и как сделать город красивым.

Вход на все мероприятие бесплатный, но необходима регистрация. Более подробная программа, а также ссылки для регистрации доступны тут.

Фестиваль «мУкА. Склады Искусства», организованный в поддержку памятника архитектуры федерального значения «Склады купца Горохова» арх А. Д. Крячкова, как потенциального культурного центра, пройдет с 31 мая по 2 июня по адресу: Томск, ул. Набережная Реки Томи, 27.

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