Шестилетняя девочка пострадала при столкновении четырех автомобилей в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 19 мая, в Томске столкнулись Toyota Vitz, Mazda Atenza, Ford Focus и Kia Soul, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.15 на ул.Иркутский тракт, 13. По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Vitz въехал в остановившийся впереди автомобиль Mazda Altenza. После этого Toyota опрокинулась и столкнулась с попутным Kia Soul. В свою очередь Mazda продолжила движение после удара и въехала в стоящий впереди Ford.

В результате происшествия травмирована 6-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Vitz. Ребенок находился в автомобиле на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.

Тэги/темы: