В Томской области сотрудников дома-интерната для престарелых обвиняют в краже денег у постояльцев

20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о хищении средств у постояльцев дома-интерната для престарелых, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Установлено, что в период с 2016 по 2017 год четверо сотрудников одного из домов-интернатов для престарелых и инвалидов и представитель кредитного учреждения, имея доступ к паспортам получателей социальных услуг, открыли на имена пожилых людей банковские карты, с которых похищали денежные средства. После чего делили их между собой. Потерпевшими признаны семь граждан, а общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено семь уголовных дел по ч.2,3 ст.158 УК РФ ("кража"), которые объединены в одно производство. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Шегарский районный суд для рассмотрения по существу.

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