«Томь» в домашнем матче обыграла московский «Спартак-2»

Томский Обзор / Фото: 20 мая 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 19 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 37-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала московский ФК «Спартак-2», сообщается на сайте томского клуба.

Гости открыли счет ближе к концу первого тайма. На 39-й минуте Кирилл Фольмер попал точно в «девятку». Томичи начали отыгрываться на 60-й минуте, когда Александр Ставпец отправил мяч в ворота соперников. Он же на 84-й минуте вывел команду хозяев вперед, забив после длинной передачи Ислама Тлупова.

В итоге матч закончился со счетом 2:1. Следующую встречу томская команда проведет 25 мая в Воронеже, где встретится с местным «Факелом».

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