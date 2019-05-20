«Томь» в домашнем матче обыграла московский «Спартак-2»
20 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
Вчера, 19 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 37-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала московский ФК «Спартак-2», сообщается на сайте томского клуба.
Гости открыли счет ближе к концу первого тайма. На 39-й минуте Кирилл Фольмер попал точно в «девятку». Томичи начали отыгрываться на 60-й минуте, когда Александр Ставпец отправил мяч в ворота соперников. Он же на 84-й минуте вывел команду хозяев вперед, забив после длинной передачи Ислама Тлупова.
В итоге матч закончился со счетом 2:1. Следующую встречу томская команда проведет 25 мая в Воронеже, где встретится с местным «Факелом».
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