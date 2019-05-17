Томичей ждут грозы и ветер

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

Завтра и послезавтра, 18 и 19 мая, в Томске и области ожидаются грозы с ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«При грозах местами умеренные дожди, усиление ветра до 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабозакрепленных конструкций.

Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах.

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