Томичей ждут грозы и ветер
17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Завтра и послезавтра, 18 и 19 мая, в Томске и области ожидаются грозы с ветром, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«При грозах местами умеренные дожди, усиление ветра до 17-22 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, падением слабозакрепленных конструкций.
Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах.
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