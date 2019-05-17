Во время Крестного хода в центре Томска частично перекроют движение
17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
В воскресенье, 19 мая, на время проведения Крестного хода, приуроченного к празднованию Дня славянской письменности и культуры имени святых первоучителей Кирилла и Мефодия в Томске скорректируют схему движения автомобилей.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на время шествия, с 11.30 до 14.00 по ходу движения колонны будет перекрыто движение автомобилей на участках:
- ул. К. Маркса от пер. Кооперативного до пл. Ленина, 2;
- пр. Ленина от пер. Кооперативного до пер. Батенькова;
- элемент улично-дорожной сети от ул. К. Маркса до ул. Бакунина;
- ул. Р. Люксембург от пер. Совпартшкольного до ул. Обруб;
- ул. Набережная реки Ушайка от ул. Обруб до пер. Батенькова;
- пер. Пионерский от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;
- пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова;
- ул. Гагарина от пер. Батенькова до пл. Новособорная, 2б;
- пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина;
- ул. А. Беленца от пр. Ленина до ул. Гагарина;
- пер. Плеханова от ул. Гагарина до ул. Советская;
- пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова;
- элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская.
Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.
Тэги/темы: