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Во время Крестного хода в центре Томска частично перекроют движение

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В воскресенье, 19 мая, на время проведения Крестного хода, приуроченного к празднованию Дня славянской письменности и культуры имени святых первоучителей Кирилла и Мефодия в Томске скорректируют схему движения автомобилей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время шествия, с 11.30 до 14.00 по ходу движения колонны будет перекрыто движение автомобилей на участках:

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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