Во время Крестного хода в центре Томска частично перекроют движение

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Владимир Дударев

В воскресенье, 19 мая, на время проведения Крестного хода, приуроченного к празднованию Дня славянской письменности и культуры имени святых первоучителей Кирилла и Мефодия в Томске скорректируют схему движения автомобилей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время шествия, с 11.30 до 14.00 по ходу движения колонны будет перекрыто движение автомобилей на участках:

ул. К. Маркса от пер. Кооперативного до пл. Ленина, 2;

пр. Ленина от пер. Кооперативного до пер. Батенькова;

элемент улично-дорожной сети от ул. К. Маркса до ул. Бакунина;

ул. Р. Люксембург от пер. Совпартшкольного до ул. Обруб;

ул. Набережная реки Ушайка от ул. Обруб до пер. Батенькова;

пер. Пионерский от ул. Набережная реки Ушайки до пер. Батенькова;

пер. Батенькова от пр. Ленина до ул. Крылова;

ул. Гагарина от пер. Батенькова до пл. Новособорная, 2б;

пер. Нахановича от пр. Ленина до ул. Гагарина;

ул. А. Беленца от пр. Ленина до ул. Гагарина;

пер. Плеханова от ул. Гагарина до ул. Советская;

пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Крылова;

элемент улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

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