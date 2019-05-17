Инвестиции в Томскую область в I квартале 2019 года выросли впервые с 2013 года

17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Инвестиции в Томскую область в I квартале 2019 года составили 17,5 млрд рублей, что на 13,4% выше уровня аналогичного периода 2018 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Томскстата.

Последний раз рост этого показателя наблюдался в 2012 году — на 3,2%. После резкого восстановительного роста в 2011 году (в 1,45 раза) за семь лет показатель снизится почти вдвое — до 52,9% от значения 2011 года.

Заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что рост инвестиций, вкладываемых крупными и средними организациями, составил 16,3%. Основной вклад в увеличение объема инвестиций внесли предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

«Более 7 млрд рублей составили капитальные вложения крупных недропользователей региона, в том числе АО „Томскнефть“ ВНК, ООО „Норд Империал“, ООО „Газпромнефть-Восток“ и других организаций. Старт проекта по разработке Туганского ильменит-циркониевого месторождения способствовал увеличению инвестиций в добычу прочих полезных ископаемых более чем в 3 раза», — пояснил Гурдин.

Также наблюдался рост в секторе обрабатывающих производств, причем практически во всех отраслях промышленности. В частности, активно инвестировали средства ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», АО «Сибирский химический комбинат», АО «НИИ ПП», АО «ЭлеСи», ОАО «Томский электромеханический завод», ООО «Биаксплен Т» и другие организации.

Заместитель губернатора также отметил, что положительная динамика объема инвестиций наблюдалась в области информатизации и связи, отдельных отраслях бюджетной сферы.

Как сообщалось, власти ожидают по итогам 2019 года роста инвестиций в регион впервые после семилетнего падения. На этот показатель повлияют реализация нацпроектов, добывающая промышленность. В целом по итогам года инвестиции могут составить до 100 млрд рублей, в 2019 году этот показатель равнялся 95,1 млрд рублей (снижение на 4,3% относительно 2017 года).

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