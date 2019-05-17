В Томске изменили приоритет при движении в районе ул.Белинского

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2019 // Фото: Вячеслав Смирнов

Накануне в Томске обсудили организацию движения транспорта на пересечении «дублера» пр. Кирова и ул. Белинского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в целях оптимизации схемы движения на этом участке и снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий было решено перенести дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу», поменяв их местами. В соответствии с этим, главной дорогой по отношению к «дублеру» пр. Кирова теперь будет ул. Белинского.

Изменения вступят в силу в начале июня. Горожан просят соблюдать Правила дорожного движения.

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