В Томске изменили приоритет при движении в районе ул.Белинского
17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов
Накануне в Томске обсудили организацию движения транспорта на пересечении «дублера» пр. Кирова и ул. Белинского.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в целях оптимизации схемы движения на этом участке и снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий было решено перенести дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу», поменяв их местами. В соответствии с этим, главной дорогой по отношению к «дублеру» пр. Кирова теперь будет ул. Белинского.
Изменения вступят в силу в начале июня. Горожан просят соблюдать Правила дорожного движения.
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