Томичи взяли первые медали на чемпионате России по плаванию в ластах

17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Накануне, 16 мая, вечером в центре водных видов спорта «Звездный» прошли первые финальные заплывы стартовавшего в Томске чемпионата России по плаванию в ластах. Томские спортсмены принесли в копилку сборной региона пять медалей, из которых две — золотые, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первой чемпионкой России – 2019 стала мастер спорта Алtна Паршина: в плавании в ластах на 100 метров спортсменка финишировала первой, «бронзу» в этой же дисциплине завоевала еще одна томичка, заслуженный мастер спорта Александра Скурлатова.

Победителем среди мужчин в этой же дисциплине стал Егор Качмашев из Екатеринбурга, лидер томской сборной, заслуженный мастер спорта Дмитрий Журман завоевал серебряную медаль.

Первые награды победителям чемпионата России вручил губернатор Сергей Жвачкин.

«С большим удовольствием наградил первой золотой медалью чемпионата томичку, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, открывший чемпионат. — Не буду раскрывать планов нашего тренерского штаба, но настрой на медали у нас самый серьезный. Почин положен!».

Позже одно «серебро» команде Томской области принесла мастер спорта Мария Надеина в плавании в ластах на 400 метров. Чемпионом среди мужчин в этой дисциплине стал кандидат в мастера спорта, томич Алексей Берестов.

Соревновательная программа чемпионата продолжится в пятницу, 17 мая. Утренняя сессия начнется в 10 часов. Спортсмены будут состязаться в подводном плавании на 100 метров, плавании в ластах на 200 и 1500 метров, плавании в классических ластах на 200 метров, а также плавании в ластах 4х50 метров (смешанная эстафета). Финалы в этих дисциплинах начнутся в 17 часов. Вход для болельщиков свободный.

Тэги/темы: