Третий за день деревянный дом пострадал от огня в Томске

16 мая 2019 / Томский Обзор

Пожары произошли во второй половине четверга в трех деревянных домах Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сначала огонь перекинулся с гаража на кровлю двухэтажного деревянного дома по улице Белинского, 82, который располагается в историческом районе «Верхняя Елань». К настоящему моменту возгорание ликвидировано на площади 200 кв.м, никто не пострадал.

Дом построен на рубеже XIX–XX веков и является объектом исторической среды, входит в список-701 — перечень деревянных домов, представляющих ценность. Также этот дом фигурирует в списке исторических зданий, входящих в территорию Томска как исторического поселения.

«Еще один пожар произошел в двухэтажном деревянном расселенном доме по улице Сибирской, 82. Площадь пожара составила 200 кв.м, в ликвидации принимали участие 23 человека и девять единиц техники», — сказал представитель МЧС.

По его данным, также возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме по адресу: переулок Шегарский, 45.

Там изначально загорелась баня, огонь с которой перекинулся на кровлю жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

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