Исследователей Томской области приглашают на открытый отбор в Школу PI

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Открытый отбор участников второго набора Школы ключевых исследователей Томской области состоится 18 мая (суббота) в «Точке кипения – Томск».

Школа ключевых исследователей (Principal Investigators, PI) – это экспериментальный образовательный проект по развитию профессиональных навыков и карьерных возможностей для молодых ученых. В 2018 г. был реализован пилотный проект Школы в Томской области. В рамках проекта более 90 молодых ученых области получили навыки в области формирования исследовательской повестки и управления знаниями, управления проектами, написания международных статей, публичных выступлений и т.д.

В этом году программа Школы будет сосредоточена на навыках формирования индустриальных партнерств и повышения эффективности научной деятельности через цифровые инструменты. Участники пройдут путь от идеи до реализации научного проекта с индустриальным партнером вместе с наставниками из бизнеса и институтов развития. Программа Школы будет состоять из трёх модулей каждый продолжительностью три дня в июне, июле и сентябре 2019 г.

Открытое отборочное мероприятие для участников второго набора Школы ключевых исследователей Томской области состоится 18 мая 2019.

Регистрация по ссылке

К участию приглашаются молодые ученые (до 39 лет). Предпочтительные области специализации: химия, материаловедение, биотех, медицина, физика, IT, data science. Участники будут разрабатывать проекты и новые лаборатории для работы с крупными компаниями – стратегическими партнерами Томской области.

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