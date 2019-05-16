Томичам предлагают выбрать самые секретные места для мобильного гида

16 мая 2019 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Стартовало голосование по выбору самых неизвестных широкой общественности и туристам достопримечательностей Томска и связанных с ними легендами, которые войдут в «народный» мобильный аудиогид, над которым работают МТС и Музей истории Томска.

Компания готовит его в рамках туристического digital-проекта «Городские легенды» вместе с неравнодушными томичами и краеведами. В отборе лучших знаковых мест и их оценке с точки зрения культурно-исторической ценности приняли участие эксперты–краеведы Музея истории Томска.

В настоящее время МТС и Музей работают над альтернативным мобильным аудиогидом «Городские легенды», в основу которого лягут знаковые и «секретные» места областной столицы. В итоге «народный» маршрут по центру Томска появится на платформах izi.TRAVEL и Surprise Me. Пройти по нему можно будет за два с небольшим часа со смартфоном или планшетом в руках, главное — иметь в ушах наушники, а в смартфоне — быстрый мобильный интернет.

- Наш альтернативный мобильный гид адресован и томичам и туристам. Первые узнают свой город с несколько иной стороны и в очередной раз убедятся в том, сколько же интересных и необычных историй связано с Томском. Гости смогут посмотреть на Томск другими глазами, с непривычной стороны, заглянуть в самое сердце одного из старейших городов Сибири. И, конечно же, с помощью мобильных приложений самостоятельно пройти по тем местам, которые лучше всего раскрывают колорит и характер нашего города, — комментирует Марина Фещенко, директор МТС в Томской области.

Начальный этап проекта уже миновал. В апреле МТС начала собирать от томичей в социальных сетях «легендарные» места и предложения по секретным тропам и тайным объектам, которые, по их мнению, должны войти в цифровой мобильный гид. Именно неравнодушные горожане стали активно предлагать самые колоритные туристические «фишки» Томска и фактически стали соавторами маршрута.

Все поступающие идеи были зафиксированы и рассмотрены экспертами, которые обращались к научно-краеведческим источникам Музея истории Томска. В итоге было собрано более 30 интересных предложений. Помимо традиционных городских достопримечательностей среди них были и совершенно уникальные места, о которых широкая общественность мало что знает.

Озвучит «легендарный» маршрут по центру Томска известный томский поэт и скульптор Олег Петрович Кислицкий, автор самого маленького в мире памятника и ряда городских необычных скульптур. Аудиогид будет размещен на туристических агрегаторах в начале лета — как раз к прогулочному сезону.

В финале оказались 15 необычных мест, из которых теперь сами томичи путем голосования должны выбрать десятку лучших. Голосование продлится до 26 мая включительно. Итоги будут объявлены 28 мая.

Перечень объектов для аудиоэкскурсии «Городские легенды. Томск»

1. Воскресенский родник

2. Каменные бабы Университетской рощи

3. Памятник любовнику

4. Склады Горохова

5. Магазин «Колокольчик»

6. Граффити по пр. Ленина

7. Игуменский парк

8. Брусчатка на ул. Бакунина

9. Набережная реки Томи (верстовые столбы)

10. Дом Карим-бая

11. Каменный мост

12. Дом на пересечении пр. Ленина и ул. Учебной (где жили разбойники и томский вампир)

13. Памятник св. Татьяне

14. Дом, в котором жила муза Матисса

15. Губернская аптека

Голосование открыто во «ВКонтакте» и на сайте Музея истории Томска. Принять участие в нем могут все желающие.

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