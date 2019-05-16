День маленького томича перенесли на 1 июня

16 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В этом году День маленького томича отметят 1 июня. Перенос праздника обусловлен просьбой горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Детский праздник на площади Ново-Соборной откроет цикл праздничных мероприятий к 415-летию Томска.

«Учитывая пожелания томичей, решили провести праздник для детворы в дни школьных каникул», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Так 1 июня центральная городская площадь при поддержке постоянного партнера компании «Томское пиво» (марки «Диво») превратится в сказочный Диво-город c множеством развлекательных площадок. На главной сцене пройдет концертно-театрализованная программа с участием детских коллективов Томска.

День маленького томича пройдет в Томске уже в пятый раз. За это время более сотни тысяч юных горожан побывали на празднике.

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